 
Ексклюзивы
1/5
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 234
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 4833
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 990
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2007
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2242
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 2772
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1539
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 10215
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 819
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Фото
Все фото
3
14
6
22
3
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
&quot;Рупор Кремля! Помойка!&quot; - сотни людей окружили телеканал &quot;НАШ&quot;: фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
Видео
Все видео
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
НАБУ показало видео, как нардеп Кузьминых берет взятку
НАБУ показало видео, как нардеп Кузьминых берет взятку
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 900
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 351
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1026
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 792
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
четверг, 03 февраля 2022 15:45

Спецтема: Враг возле украинской границы

В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
3

  Комментировать

Фото: @oleksiireznikov

В Украину прибыла седьмая партия вооружения от США.

Об этом 3 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Седьмая американская птица приземлилась в Борисполе! На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Следовательно, это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", - написал министр в Twitter.

Министр показал фото седьмого борта с военной помощью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агрессор боится большой войны и ищет варианты. Самое интересное в журнале "Країна"

Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине, сообщал вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В конце января президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден говорили по телефону. Байден сказал о поддержке Украины со стороны США.

Первая партия американской помощи по вооружению прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тыс. фунтов летального оружия.

В прошлый вторник США доставили более 80 тонн боевых патронов к стрелковому оружию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 21492
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10215
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 8379
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 6741
Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ
Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ 2 Просмотров: 6390
Политика
Первого "слугу народа" объявили в розыск
Первого "слугу народа" объявили в розыск 1 Просмотров: 1332
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
 Просмотров: 513
В Беларуси заявили, что Украина посадила на их полигоне беспилотник - МИД отреагировал
В Беларуси заявили, что Украина посадила на их полигоне беспилотник - МИД отреагировал Просмотров: 630
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину 2 Просмотров: 1197
Россия стянула в Беларусь больше всего войск со времен "холодной войны" - НАТО
Россия стянула в Беларусь больше всего войск со времен "холодной войны" - НАТО Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Офис президента готовит отставку Монастырского - СМИ
2
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
1
Одесский завод шампанских вин перейдет к новому владельцу
1
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
Голосов: 1170
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть