В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США

В Украину прибыла седьмая партия вооружения от США.
Об этом 3 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Седьмая американская птица приземлилась в Борисполе! На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Следовательно, это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", - написал министр в Twitter.
Министр показал фото седьмого борта с военной помощью.
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Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине, сообщал вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В конце января президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден говорили по телефону. Байден сказал о поддержке Украины со стороны США.
Первая партия американской помощи по вооружению прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тыс. фунтов летального оружия.
В прошлый вторник США доставили более 80 тонн боевых патронов к стрелковому оружию.
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