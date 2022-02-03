В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США

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В Украину прибыла седьмая партия вооружения от США.

Об этом 3 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Седьмая американская птица приземлилась в Борисполе! На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Следовательно, это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует", - написал министр в Twitter.

Министр показал фото седьмого борта с военной помощью.

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Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине, сообщал вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В конце января президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден говорили по телефону. Байден сказал о поддержке Украины со стороны США.

Первая партия американской помощи по вооружению прилетела в Украину 22 января. США передали 200 тыс. фунтов летального оружия. В прошлый вторник США доставили более 80 тонн боевых патронов к стрелковому оружию.