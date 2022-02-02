Новый посол США в Украине: Кулеба озвучил подробности

Кандидатуру нового посла США официально подтвердили. Фото: Getty Images

Украина получила запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине.

МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования её кандидатуры", - сказал министр.

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Есть процедура согласования, после этого принимается решение.

"Мы эту процедуру запустили, и когда вся информация будет собрана, будет приниматься политическое решение", - сообщил министр.

Ранее о кандидатуре Бриджит Бринк на должность американского посла сообщали СМИ. Она – посол США в Словакии. До этого работала в посольствах в Узбекистане, Грузии.

Должность главы посольства США в Киеве свободна с мая 2019 года. Тогда Мари Йованович отозвали в Вашингтон, она покинула должность по требованию американского президента Дональда Трампа. Временно поверенной в делах США в Украине сейчас работает Кристина Квин. 27 января президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден разговаривали по телефону.