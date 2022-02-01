В Украину прибыла "шестая птичка" с военной помощью от США

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Во вторник, 1 февраля, в Киев прибыл самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Самолетом доставили более 80 т боевых патронов к стрелковому оружию.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Сутки еще не прошли с момента прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую", - написал он.

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По его словам, это не последняя поставка вооружений из США для Украины.

"В целом по состоянию на сегодняшний день (1 февраля. - Gazeta.ua) в совокупности из шести птичек мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров - США. И это тоже еще не конец", - написал министр.

28 января в Украину прибыл четвертый самолет с военно-технической помощью, предоставленной США. Также начало поступать оружие из других стран-партнеров. За январь этого года союзники Украины - США и Великобритания - доставили в Киев более 3 тыс. единиц военного вооружения.