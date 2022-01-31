В Украину из США прибыл пятый самолет с военно-технической помощью

В Украину прибыло еще 84 тонны патронов. Фото: facebook/Алексей Резников

В Украину прибыл пятый самолет с военно-технической помощью, предоставленной Соединенными Штатами Америки.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в Фейсбуке.

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"Пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки", - написал Резников.

По его словам, "в ближайшие дни вновь ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных Сил от наших друзей из США".

28 января в Украину прибыл четвертый самолет с военно-технической помощью, предоставленной США. Также начало поступать оружие из других стран-партнеров. В частности, в январе противотанковые системы прибыли из Великобритании в Украину. Речь идет о ракетах NLAW. Позже Британия отправила еще 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.