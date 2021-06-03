"В тюрьме многие сидят безвинно, один на один с пытками" - самое интересное в журнале "Країна"

"Друзья приносили гитару. Взял ее в руки и отдал: "Ей здесь не место, как и мне", - рассказывает "Країні" музыкант и военный Андрей АНТОНЕНКО. - Психологически давили. Не позволяли свиданий с женой. Забирали теплую одежду зимой. Не давали триммер подстричь бороду - "чтобы не изменил внешность". Когда перевели из изолятора временного содержания в СИЗО, говорил сокамернику: "Какое это счастье - видеть дерево в щель окна или работу строительного крана". Упало зрение. Не было нормального освещения и возможности куда смотреть, кроме стен. От стресса посыпались зубы.

Нам с Кузьменко и Дугарь повезло. Мы медийно известные. В тюрьме многие сидят безвинно, один на один с пытками и кривосудием. Имеют большие надежды на нас"

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