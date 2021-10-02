В столице проходит "Марш за Киев"

Фото: Елизавета Серватинская/Суспільне

В Киеве 2 октября проходит акция "Марш за Киев", главная цель - создание комфортных условий в столице для всех.

В акции принимают участие представители общественных организаций и городских инициатив, каждая из которых имеет свои требования, сообщает "Суспільне"

Участники планируют пройти шествием от площади Конституции мимо Офис президента к зданию Киевской городской государственной администрации.

На площади собрались более пятисот участников. Они держат плакаты с надписями: "Требуем город для жизни!", "Город - это люди", "Студенты - тоже люди".

Люди выдвинули пять требований к власти, которые смогут улучшить ситуацию в городе:

остановить насилие застройщиков над городом;

разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025;

провести реформу транспорта и мобильности;

вернуть самоуправления и районные советы в уменьшенных районах;

обеспечить чистый воздух и воду.

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"Я киевлянин, родился здесь и живу здесь. И меня не устраивает, куда движется этот город. Вектор развития неправильный.

Меня больше всего не устраивает транспортная инфраструктура. Фактически у нас транспортный коллапс уже произошел, но никто не хочет это признавать.

Транспортная система - это не только автомобили, это свободное передвижение, велосипеды, общественный транспорт. Это называется устойчивая мобильность", - заявил участник акции Евгений.

12 июля начали демонтаж здания "Цветы Украины". В планах застройщика - превратить его в офисный центр с подземным паркингом. Усилиями активистов демонтаж остановили. Здание на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева отныне имеет статус объекта культурного наследия.