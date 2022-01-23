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воскресенье, 23 января 2022 23:06

В США ответили, почему не будут вводить санкции против России

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В США ответили, почему не будут вводить санкции против России
До начала возможного вторжения санкции против России США не будут вводить. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что готовящиеся против России санкции не будут вводиться именно сейчас.

Об этом сообщает CNN.
По его словам, если ввести санкции против России именно сейчас, у них нет "эффекта сдерживания".

"Задачей этих санкций является сдерживание российской агрессии. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", - заявил он.

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Таким образом, Блинкен отверг идею президента Украины Владимира Зеленского о немедленном введении санкций. По словам госсекретаря, угроза санкций может убедить президента России Владимира Путина продолжать переговоры.

Кроме этого, Блинкен отметил, что США многое делают для Украины.

"В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Мы вводим ограничения в отношении лиц внутри Украины, украинцев, которые пытаются дестабилизировать правительство, поэтому мы принимаем конкретные меры", - отмечается в заявлении.

Санкции против РФ должны быть введены в ближайшее время, до возможного начала масштабной военной агрессии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию The Washington Post. Санкции, введенные после начала военных действий, не умерят агрессии России, отметил президент.

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