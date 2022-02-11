В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго

Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Киев имеет план действий на случай, если самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Александр Лукашенко прекратит поставки в Украину горюче-смазочных материалов и электричества.

В то же время по состоянию на 11 февраля прекращения поставок из Беларуси не зафиксировано, заявил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Харькове, передает Gazeta.ua.

"У нас есть план действий на любую ситуацию. Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где брать топливо. Если страна агрессор будет перекрывать море, то у нас есть Европа, будем поставлять железнодорожным путем, получать необходимые объемы оттуда", - отметил Данилов.

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Заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского было выездным и прошло в Харькове. Вопрос докладывал глава СБУ Иван Баканов. Следующее заседание также будет выездным.

Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом Беларусь прекратит поставлять в Украину топливо и электроэнергию. На конец февраля запланирована работа энергосистемы Украины в изолированном от РФ и Беларуси режиме. В прошлом году на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.