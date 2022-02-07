Лукашенко угрожает перекрыть поставки энергоресурсов в Украину

В прошлом году на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом Беларусь прекратит поставлять в Украину топливо и электроэнергию.

Об этом он сказал в недавнем интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Если Украина столкнется с Россией, мы не будем с вами. Мы отрежем все поставки не только горюче-смазочных материалов, но и электричества", - заявил Лукашенко.

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На конец февраля запланирована работа энергосистемы Украины в изолированном от РФ и Беларуси режиме.

В прошлом году на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.

В декабре прошлого года Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу. Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Польша, Латвия и Литва установили ограждения и привлекли тысячи пограничников, солдат и полицейских, чтобы защитить границу, где расположились тысячи мигрантов. По данным организаций помощи, за последние месяцы погибли по меньшей мере 11 мигрантов. В начале декабря Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима белорусского диктатора. США внесли в список санкций 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна Беларуси. В частности, под ограничительные меры попали сын Александра Лукашенко Дмитрий, глава государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.