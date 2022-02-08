Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию

Украина может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на угрозы самопровозглашенного президента Беларуси диктатора Александра Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов в Украину.

Об этом он заявил 8 февраля во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Gazeta.ua.

"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки топлива и электроэнергии. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал - попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью. Товарооборот составляет 6 млрд, из которых 1,5 млрд экспортирует туда Украина, 4,5 млрд - Беларусь", - заявил Зеленский.

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В ответ Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.

"Когда страны начинают ограничивать торговлю, кто от этого страдает? Прежде всего простые люди. Если есть желание в каменный век перейти, можно сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь. Но пострадают, к сожалению, люди", - добавил Зеленский.

Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом Беларусь прекратит поставлять в Украину топливо и электроэнергию. На конец февраля запланирована работа энергосистемы Украины в изолированном от РФ и Беларуси режиме. В прошлом году на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.