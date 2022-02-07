У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова

В Кремле ответили, что Путин "не имеет права". Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин не имеет права присваивать звание полковника российской армии самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на недавнюю жалобу Лукашенко на невыполненное обещание президента РФ, передает ТАСС.

"Путин является президентом РФ, а Лукашенко - президентом и гражданином Беларуси. Это две разные страны. Президент России не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных силах другого государства", - сказал он.

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То, что якобы Путину взамен могли бы присвоить звание генерала Песков считает "стилистической фигурой речи".

"Я не имею информации о каком-то совместном командовании. Никогда об этом не слышал. Но еще раз повторяю, скорее, это была стилистическая фигура речи", - добавил он.

В интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что Путин пообещал присвоить ему звание полковника, но до сих пор этого не сделал. На уточняющий вопрос диктатору о том, как он себе представляет, что "президент независимой Беларуси является полковником российской армии", Лукашенко заявил, что его это ничуть не смущает.