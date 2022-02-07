У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова

 
Ексклюзивы
1/5
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 252
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 2340
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 486
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1827
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 639
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 513
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 927
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 1044
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 351
Фото
Все фото
6
8
5
10
9
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
Видео
Все видео
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 423
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 882
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1737
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1035
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 414
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 738
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 15:34

У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова

  Комментировать
У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова
В Кремле ответили, что Путин "не имеет права". Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин не имеет права присваивать звание полковника российской армии самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на недавнюю жалобу Лукашенко на невыполненное обещание президента РФ, передает ТАСС.

"Путин является президентом РФ, а Лукашенко - президентом и гражданином Беларуси. Это две разные страны. Президент России не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных силах другого государства", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко угрожает перекрыть поставки энергоресурсов в Украину

То, что якобы Путину взамен могли бы присвоить звание генерала Песков считает "стилистической фигурой речи".

"Я не имею информации о каком-то совместном командовании. Никогда об этом не слышал. Но еще раз повторяю, скорее, это была стилистическая фигура речи", - добавил он.

В интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявил, что Путин пообещал присвоить ему звание полковника, но до сих пор этого не сделал.

На уточняющий вопрос диктатору о том, как он себе представляет, что "президент независимой Беларуси является полковником российской армии", Лукашенко заявил, что его это ничуть не смущает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 36621
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 15167
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 14076
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 10710
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8514
Мир
Боевикам на Донбассе привиделись "наемники из Польши" - Украина отреагировала
Боевикам на Донбассе привиделись "наемники из Польши" - Украина отреагировала Просмотров: 117
Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке
Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке Просмотров: 189
Лукашенко угрожает перекрыть поставки энергоресурсов в Украину
Лукашенко угрожает перекрыть поставки энергоресурсов в Украину Просмотров: 666
Встреча "нормандской четверки" может состояться на этой неделе: в ОП назвали дату
Встреча "нормандской четверки" может состояться на этой неделе: в ОП назвали дату Просмотров: 198
Кандидат в президенты Франции хочет запретить Украине вступить в НАТО
Кандидат в президенты Франции хочет запретить Украине вступить в НАТО Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
2
Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину
Голосов: 697
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть