"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово

Лукашенко пожаловался, что Путин не присвоил ему звание полковника, как обещал. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Александр Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин до сих пор не присвоил ему обещанное звание полковника российской армии.

Об этом он сказал в недавнем интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Я подполковник по званию. Я же не могу себе звезду генералиссимуса повесить или генеральскую. Путин - полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил", - возмутился Лукашенко.

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На уточняющий вопрос Соловьева, как он представляет, что "президент независимой Беларуси является полковником российской армии", Лукашенко заявил, что его это ничуть не смущает.

"Ну и что? Это моя проблема, а не ваша. Пообещал - делай", - ответил Лукашенко, чем еще больше удивил Соловьева.

Когда пропагандист напомнил белорусскому диктатору, что тот никогда не служил в вооруженных силах Российской Федерации, Лукашенко согласился на звание "полковника советской армии".

Соединенные Штаты Америки вводят визовые ограничения против властных представителей режима Александра Лукашенко. Санкции применят из-за преследований диссидентов и нарушений прав человека. США также выразили солидарность со всеми белорусами, подвергшимися притеснениям в стране и за ее пределами из-за критики режима Лукашенко.