В "Слуге" объяснили отстранение Разумкова от заседаний

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил отстранение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отсутствием повестки дня.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"Мы находимся в несуществующей повестке дня. И спикер предлагает нам по ней двигаться. Считаем это одноразовым грубым нарушением. Поэтому мы выставили на голосование. Зал поддержал, не только фракция "Слуга народа", - сказал Корниенко.
Согласительный совет не утвердил повестку дня ВР.
Корниенко сказал, что будут разбираться с членами фракции, голосовавшими против.
"Видимо, есть люди с иной позицией. Будем выяснять, что у них за позиция", - сказал он.
Разумкова отстранили от заседаний сегодня и завтра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Разумкова: в аппарат Рады поступили подписные листы
"В четверг могут уже рассматривать процедуру отзыва. Председатель Верховной Рады не ведет ее", - подытожил Корниенко.
Он обвинил Разумкова в манипуляции повесткой дня для продвижения своих интересов.
Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. Он не будет вести заседание в течение двух пленарных дней. Это решение приняли народные депутаты на заседании Верховной Рады во вторник, 5 октября.
Комментарии