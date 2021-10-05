В "Слуге" объяснили отстранение Разумкова от заседаний

Разумкова отстранили от заседаний сегодня и завтра. Фото: "Еспресо"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил отстранение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отсутствием повестки дня.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Мы находимся в несуществующей повестке дня. И спикер предлагает нам по ней двигаться. Считаем это одноразовым грубым нарушением. Поэтому мы выставили на голосование. Зал поддержал, не только фракция "Слуга народа", - сказал Корниенко.

Согласительный совет не утвердил повестку дня ВР.

Корниенко сказал, что будут разбираться с членами фракции, голосовавшими против.

"Видимо, есть люди с иной позицией. Будем выяснять, что у них за позиция", - сказал он.

Разумкова отстранили от заседаний сегодня и завтра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Разумкова: в аппарат Рады поступили подписные листы

"В четверг могут уже рассматривать процедуру отзыва. Председатель Верховной Рады не ведет ее", - подытожил Корниенко.

Он обвинил Разумкова в манипуляции повесткой дня для продвижения своих интересов.

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. Он не будет вести заседание в течение двух пленарных дней. Это решение приняли народные депутаты на заседании Верховной Рады во вторник, 5 октября.