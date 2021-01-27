В "Слуге народа" начали поддерживать исключение Дубинского

2 недели назад США ввели санкции против Дубинского. Его связывают с Деркачем, которого США называют российским агентом. Фото: censor.net

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что поддерживает исключение из фракции Александра Дубинского, против которого США ввели санкции. Об этом депутат написал в Facebook в среду.

"Дубинский должен быть исключен из фракции СН.

Приоритеты национальной безопасности и отношений с ключевыми партнерами должны быть выше внутренних фракционных договоренностей.

Если стратегический партнер направляет сигнал с конкретными аргументами, кто для него фактически является persona non grata, мы как минимум не должны игнорировать такой сигнал ", - заявил депутат.

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Ранее сайт LB.ua сообщал, что по состоянию на утро 27 января фракция "Слуга народа" еще не начала проводить опрос об исключении из ее состава Дубинского.

Депутаты якобы должны установить на телефоны новое приложение, в котором, возможно, и будет происходить опрос.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. О том, что исключение Дубинского из фракции является одним из вариантов, заявлял председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.