В "Слуге народа" говорят, что выполнили почти половину обещаний и готовятся к выборам

Фото: sluga-narodu.com

Задача партии "Слуга Народа" на вторую половину каденции – подготовиться к новому избирательному циклу.

Об этом на съезде партии в понедельник заявила Елена Шуляк, избранная председателем политсилы.

"Задача партии "Слуга народа" на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами", - сказала Шуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст

Предыдущий глава партии, первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" уже выполнила 42% предвыборных обещаний.

"Если посмотреть на программу, с которой партия шла на выборы, можно увидеть: на сегодня, на середину нашей каденции в Верховной Раде, мы выполнили 42% данных нами обещаний.

Это 31 обещание из 74, содержащихся в нашей программе. Еще почти столько же в процессе исполнения. Уверен: ни одна партия за всю историю независимости Украины не может показать обществу подобные результаты", - сказал.

Шуляк заявила, что партия должна работать как самый мощный в стране социальный лифт. Также - что партия должна создать систему информирования и разъяснения курса президента Владимира Зеленского, реформ – до уровня области, района, громады.

Елену Шуляк избрали главой "Слуга народа" на съезде 15 ноября. 8 ноября Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии. До него в мае-ноябре 2019-го партию возглавлял Дмитрий Разумков.