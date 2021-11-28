В Саакашвили диагностировали расстройство

Саакашвили голодал 50 дней. Фото: Facebook.com/SaakashviliMikheil

У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства.

К такому выводу пришел консилиум врачей, занимающихся лечением политика после 50-дневной голодовки, сообщила Грузия Online

"По предварительным результатам подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика.

Речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация", - сказала руководитель консилиума врачей, президент центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили передал новое послание

В то же время она заявила, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.

"Решение о судебном процессе он примет сам. У него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", - сказала Джишкариани.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Бывший президент Грузии не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Политика этапировали из тюремной больницы в Глдане в военный госпиталь города Гори. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.