Саакашвили перевели в военный госпиталь

Экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили этапировали из тюремной больницы №18 в Глдане в военный госпиталь города Гори.

Грузинские телеканалы показали, как два реанимобиля сопровождали автомобили полиции, сообщает "Рустави-2".

Отделение, где находится Саакашвили, закрыто для обеспечения полной безопасности.

Политик согласился прекратить голодовку, если его переведут в военный госпиталь.

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На 19 ноября третий президент Грузии голодает 50-й день.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Руставе в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).