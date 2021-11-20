Саакашвили официально прекратил голодовку – врач

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
3 Просмотров: 2016
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
3 Просмотров: 3276
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Просмотров: 2358
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1125
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 891
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1197
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 954
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 11187
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4338
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 828
Фото
Все фото
18
10
5
7
14
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Директор &quot;Авиалиний Антонова&quot; перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Директор "Авиалиний Антонова" перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
&quot;Отвлекают внимание от Bellingcat&quot;: покушение на министра всколыхнуло сети
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
Видео
Все видео
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
Антивакцинатор Камельчук поскандал в Раде
Антивакцинатор Камельчук поскандал в Раде
Говорить грязь об Ермаке – это государственная измена – "слуга" Тищенко
Говорить грязь об Ермаке – это государственная измена – "слуга" Тищенко
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4158
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1143
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1062
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2610
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1125
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 270
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
суббота, 20 ноября 2021 15:10

Саакашвили официально прекратил голодовку – врач

  Комментировать
Саакашвили официально прекратил голодовку – врач
Саакашвили перестал голодать, когда его перевели в больницу. Фото: Reuters

Политик Михеил Саакашвили официально прекратил голодовку.

Он не употреблял пищу 50 дней, сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает DW.

"Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", - сказал врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили перевели в военный госпиталь

В ночь на субботу Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Руставе в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили официально прекратил голодовку – врач». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Открыли первую выставку Сальвадора Дали

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 25624
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9846
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата Просмотров: 9117
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 8361
Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами
Мать 16-летнего водителя Infiniti впервые поговорила с журналистами 1 Просмотров: 6768
Политика
Резников не верит в скорейшее вторжение России
Резников не верит в скорейшее вторжение России Просмотров: 153
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей 6 Просмотров: 549
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы 2 Просмотров: 738
Данилов обсудил безопасность украинских границ с министром обороны Канады
Данилов обсудил безопасность украинских границ с министром обороны Канады Просмотров: 81
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
18
 Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
13
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
7
Планировали покушение на одного из министров
7
Бетонная стена, ров и вышки: Украина готовит границу с РФ и Беларусью
6
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
3
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Голосов: 9246
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть