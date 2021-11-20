Саакашвили официально прекратил голодовку – врач

Политик Михеил Саакашвили официально прекратил голодовку.
Он не употреблял пищу 50 дней, сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает DW.
"Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", - сказал врач.
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В ночь на субботу Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.
8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Руставе в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).
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