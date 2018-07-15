В России умер соратник Алексея Навального

Умер Петр Офицеров. Фото: РИА Новости

В России сообщили о смерти предпринимателя Петра Офицерова, который был в свое время деловым соратником оппозиционного деятеля Алексея Навального и был осужден вместе с ним по одному из дел против деятеля.

Информацию об этом, которую сначала объявили 13 июля журналистка Евгения Альбац и новостной сайт "Медуза", подтвердила адвокат предпринимателя Светлана Давыдова.

Неделю назад появилась информация, что предприниматель попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. О причинах госпитализации не сообщали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина резко обвалился рейтинг

Петра Офицерова 2013 осудили в так называемом деле "Кировлеса" к 4 годам колонии и 500 000 рублей штрафа. В 2016 году Верховный суд России после решения Европейского суда по правам человека, который признал нарушение прав ответчиков, отменил тот приговор, как и приговор Навальному, и направил дело на новое рассмотрение. В 2017 году суд низшей инстанции в новом процессе вновь признал обоих виновными и вынес такие же условные приговоры.