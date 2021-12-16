В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально

Российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

10 ноября этого года Кировский районный суд города Ростов-на-Дону приговором зафиксировал, что россияне на территории Украины находятся "на боевом дежурстве".

Фигурант дела снабжал продовольствие российским военным в ОРДЛО.

"Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия российским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины. Попробовал закрыть свои факапы взятками.

Но еще больший факап совершил судья Кировского суда Ростова. Все это внес в официальный документ. Выложил его на публичный доступ. Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю приютить его в Украине", - пишет журналист.

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Скриншоты с решения российского суда.

"В этой истории нас может радовать только тот факт, что в армии, где в промышленных масштабах воруют еду у собственных солдат и пренебрегают режимом секретности - никаких шансов на выигрыш в войне против Украины. Даже с гиперзвуковыми ракетами", - резюмировал Цаплиенко.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.