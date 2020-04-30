В Раде заговорили о возвращении к обычному режиму работы

Сейчас депутаты собираются на внеочередные заседания. Фото: iportal.rada.gov.ua

В монобольшинстве говорят о возвращении парламента к пленарному режиму работы.

Об этом на согласительном совете в четверг заявил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента Украины. Это хороший знак.

Предлагаем и дальше так делать - на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный", - сказал нардеп, - пишет "Інтерфакс-Україна".

Корниенко заявил, что надо готовиться к выходу из карантина. И если карантин завершится, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы и "вернутся в нормальное русло календарного плана".

Если карантин завершится в середине мая, то можно будет сделать несколько недель пленарных, "возможно, две недели", сказал представитель СН.

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Во время карантина народные депутаты побили антирекорд по участию в голосованиях. С момента объявления в среднем один народный депутат принял участие лишь в 57% голосований.