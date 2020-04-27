Рада побила антирекорд

Одна из причин низкой явки депутатов - спам поправок, говорят в КИУ. Фото: iportal.rada.gov.ua

Во время карантина народные депутаты побили антирекорд по участию в голосованиях. Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

С момента объявления карантина состоялось 8 заседаний парламента, на которых было 384 голосования.

В среднем один народный депутат принял участие (нажал "за", "против" или "воздержался") только в 57% голосований. Таким образом нардепы проигнорировали почти половину голосований. Это самый низкий показатель за все время работы Верховной Рады 9-го созыва.

Для сравнения: в марте показатели участия в голосованиях были 66%, феврале - 73%, январе - 82%, декабре - 79%, ноябре - 80%, октябре - 65%, сентябре - 71%.

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Более активно голосовали депутаты "Слуги народа" (в среднем приняли участие в 84% голосований) и "Европейской солидарности" (75%).

У группы "Доверие" показатели на уровне 64%, "Голоса" - 57%, ОПЗЖ - 56%, "Батькивщины" - 50%. Депутаты группы "За будущее" в среднем приняли участие лишь в 39% голосований.

"Во время карантина народные депутаты рассматривали не только законы, направленные на борьбу с коронавирусом, но и ряд других важных законодательных решений.

В частности, приняли закон о рынке земли, который сопровождался значительным количеством правок. Именно это существенно повлияло на низкие показатели участия депутатов в голосованиях. Ведь традиционно рассмотрение поправок воспринимается многими, как техническое голосование, в которое не стоит особо вникать.

Однако, кроме этого, некоторые фракции и группы сознательно саботировали голосование по отдельным вопросам, мотивируя это своей позицией и неприятием предложенных законодательных изменений", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителя фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.