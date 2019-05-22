В Раде собирают подписи за неконституционность действий Зеленского

В парламенте сегодня начнут сбор подписей для обращения в Конституционный суд относительно неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом объявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский - как Янукович, который 2010-го после выборов через продажных судей КС изменил Конституцию, чтобы захватить власть. Результат - убийства людей, война и хаос. Я абсолютно уверен, что большинство граждан ждут от нового президента соблюдения Конституции и законов Украины. Только это спасет государство от хаоса и беззакония.
Вместо этого Зеленский и его окружение идут по пути Януковича. Пользуясь своим временным высоким рейтингом, пытаются "рейдернуть" парламент, чтобы захватить власть в Украине. Это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины. Правоохранительные органы, парализованы рейтингом Зе, не выполняют свои конституционные обязанности и не противодействуют узурпатору...
Попытка узурпации власти не должна остаться безнаказанной. Поэтому мы инициируем сбор подписей под обращением в Конституционный суд о признании неконституционным указа Зеленского", - написал Ляшко.
Для обращения в Конституционный суд необходимо собрать 45 подписей народных депутатов.
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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.
Вчера Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
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