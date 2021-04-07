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В Раде с подачи ОПЗЖ хотят слить топовые дела - ЦПК

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В Раде с подачи ОПЗЖ хотят слить топовые дела - ЦПК
Комитет согласовал законопроект от ОПЗЖ. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект 4186, который фактически позволит фигурантам дел Национального антикоррупционного бюро обжаловать решение по делам топ-коррупции в Печерский суд города Кива. Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

Законопроект подал народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка.

Предлагается, что решение по уголовным производствах могут оспариваться по месту нахождения органа прокуратуры.

На практике решения прокуроров САП и генерального прокурора по делам НАБУ можно будет обжаловать в Печерскому суде, потому что в Печерском районе расположен Офис генпрокурора, сообщают активисты.

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"В случае принятия фигуранты смогут вполне законно обходить Антикоррупционный суд. Это было реализовано, например, в скандальном деле Олега Татарова (заместитель руководителя Офиса президента. - Gazeta.ua) и многих других", - говорит представитель Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

По законопроекту фигуранты дел НАБУ смогут выбирать, куда жаловаться. Более того - умышленно направлять ходатайство в этих делах именно к генеральному прокурору, чтобы в дальнейшем обращаться именно в Печерский суд, а не Антикоррупционный. Это может касаться, например, изменения подследственности.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности возглавляет народный депутат от "Слуга народа" Денис Монастырский.

ЦПК напоминает: судья Печерского райсуда Сергей Вовк обязал забрать дело Татарова в НАБУ. По делу прошли сроки.

Такое же решение он принял по делу о захвате власти и создании преступной организации судьями Окружного административного суда города Киева во главе с его председателем Павлом Вовком, а также по делу о $5 млн взятки от экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

Также Печерский суд обязал забрать в НАБУ дело ТЭЦ Дубневичей на 1,4 млрд грн. Но апелляция ВАКС отменила это решение.

В декабре прошлого года суд по избранию Олегу Татарову меры пресечения переносили, потому что не появились прокуроры.

Заместителю руководителя ОП сообщали о подозрении во взятке за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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