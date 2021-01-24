В Рада заявили о невозможности назначить внеочередные выборы мэра Харькова

В парламенте заявили, что смогут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, когда получат все необходимые документы. Фото из открытых источников

Верховная Рада не может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.

В Верховной Раде заявили, что смогут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, когда получат все необходимые документы. Об этом сообщает "Суспільне".

Сейчас секретарь горсовета Игорь Терехов не прислал двух из трех необходимых. Об этом стало известно из служебной записки Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления.

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Согласно документу, профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Выяснилось, что для рассмотрения вопроса не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы Геннадия Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Похоронен в Харькове. Несмотря на болезнь решил баллотироваться в мэри, где в итоге получил наибольшее количество голосов.