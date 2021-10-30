В президентской фракции делают заявления на срыв выборов - "Опора"

Почему такое сообщение озвучили за день до дня голосования, спрашивают в "Опоре". Фото: Reuters

Заявление народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого о том, что на избирательных участках в воскресенье будут проверять сертификаты о вакцинации или тестах, может привести к срыву выборов.

Об этом заявила глава Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, сообщает ZN.UA

"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%. Особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", - сказала наблюдатель.

В "Опоре" требуют от нардепа дать разъяснение:

почему такое сообщение озвучили за день до дня голосования, а не заранее, когда выборы уже продолжаются с начала сентября и эпидемиологическая ситуация вполне предсказуема, как и день голосования;

на основе какого нормативного документа будет регламентироваться данное конституционное ограничение. Поскольку постановления и распоряжения исполнительных органов власти не действуют в этой плоскости, а практика отличная от местных выборов будет иметь признаки сознательных действий на срыв избирательного процесса и двойных стандартов;

каким образом исполнение данной идеи реализуют и кто ответственен за проверку сертификатов, особенно, если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.

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Впоследствии Радуцкий взял свои слова назад.

Он заявил, что в действительности речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.

"Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства о карантинных ограничениях.

Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства. Центральная избирательная комиссия сейчас дополнительно пообщается, что обязательными требованиями будут соблюдение социальной дистанции и наличие маски. Ведь избирательные участки не являются общественными местами.

Я сказал это об общественных местах, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию", - сказал нардеп из президентской фракции.

29 октября Радуцкий в вечернем эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Україна 24" заявил: "По закону должны проверять. Либо Covid-сертификаты, либо ПЦР-тесты, либо тесты на антиген".

31 октября пройдут промежуточные выборы в Верховную Раду в округах 197 в Черкасской области и 184 в Херсонской области и выборы мэра Харькова. Не участок нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку. В помещении следует соблюдать дистанцию, сообщили в ЦИК. В день голосования будут работать 8500 правоохранителей.