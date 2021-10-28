Как безопасно проголосовать 31 октября – в ЦИК дали объяснение

На выборы следует взять собственную ручку. Фото: Pexels

31 октября в Украине пройдут выборы вне зависимости от карантина.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

"Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны", - говорится в сообщении.

Не участок нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку. В помещении следует соблюдать дистанцию.

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"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", – говорится в разъяснении.

На промежуточных выборах в Верховную Раду и выборах мэра Харькова, которые состоятся 31 октября, будут работать 8500 правоохранителей. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге в среду.