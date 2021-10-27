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В полиции пообещали законность на выборах в воскресенье

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В полиции пообещали законность на выборах в воскресенье
Правоохранители готовы к оперативному реагированию на нарушения. Фото: @UA.National.Police

На промежуточных выборах в Верховную Раду и выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, будут работать 8500 правоохранителей.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге в среду.

Правоохранители уже взяли под охрану две окружные избирательные комиссии и все территориальные.

"К несению службы будет привлечено более 8500 правоохранителей, из которых 5300 - сотрудники полиции, 1000 военнослужащих Национальной гвардии, 1500 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов системы вузов системы МВД", - рассказал Фацевич.

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Также создадут дополнительные резервы спецназовцев для реагирования на изменение оперативной обстановки.

В каждом округе, где проходят выборы, будут усилены следственно-оперативные группы и группы взрывотехнических служб совместно с кинологами.

"Мы готовы к оперативному реагированию на нарушения, связанные с выборами. Ситуационные центры уже переведены в чрезвычайный режим работы, развернут межведомственный штаб МВД.

Полиция регистрирует и реагирует на все сообщения круглосуточно. Мы готовы к выполнению задач и сделаем все, чтобы максимально обеспечить правопорядок и законность избирательного процесса", – сказал Фацевич.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе № 197 Виталия Войцеховского, что является применением админресурса, сообщала "Опора".

Тем временем председатель Херсонской ОГА Сергей Козыр, который баллотируется в нардепы от "Слуга народа" в округе 184, использует билборды с "Большим строительством" для своей агитации.

Довыборы в Верховную Раду в этих округах состоятся 31 октября.

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