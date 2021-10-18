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Кандидат в нардепы от "Слуги народа" пиарится на "Большом строительстве", которое оплачивают украинцы

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Председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, который баллотируется в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа", использует административный ресурс на выборах в округе 184.

Об этом сообщил движение "Чесно".

Наблюдатели опубликовали фото билборда, на котором надпись: "Сергей Козырь. Пообещали - сделали. Большое строительство".

  Кандидат от президентской партии использует админресурс.
Кандидат от президентской партии использует админресурс.

"Слуга народа" выдвигает в нардепы главу Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря, который имеет доступ к админресурсу, например, к пиару на "Большом строительстве", - пишет "Чесно".

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"Большая стройка" - программа, которую правительство объявило в марте 2020 года. По ней обещали построить и реконструировать 6,6 тыс. км дорог, 74 школы, 54 детских садов, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейна, 78 других спортивных объектов по всей стране.

"Большое строительство" финансируется из государственного бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков.

Выборы народного депутата состоятся 31 октября. Зарегистрировались 16 кандидатов.

На очередных парламентских выборах 2019 года на 184-м округе победил самовыдвиженец Игорь Колыхаев. Он - руководитель "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", которую приобрел в 2020-м. Ему принадлежит "Футзальный клуб "Продексим".

В прошлом году Колыхаев победил на выборах мэра Херсона и Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия как нардепа.

В прошлом году перед местными выборами президент Владимир Зеленский регулярно катался областями, глядя на дороги, школы и садики. Для партии "Слуга народа" использовали админресурс, сообщали общественные наблюдатели.

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