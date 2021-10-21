Зеленского защищали от ветра - в сети его сравнили с Януковичем

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 2466
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 810
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 567
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1152
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17911
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3159
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
6
3
6
15
9
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Видео
Все видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Тигипко с женой показали буйволиную ферму
Тигипко с женой показали буйволиную ферму
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 648
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 729
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5175
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1125
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 10:13

Зеленского защищали от ветра - в сети его сравнили с Януковичем

  Комментировать

Во время рабочей поездки в Черкасскую область перед президентом Владимиром Зеленским на улице выставили стенды с "Большим строительством".

Фото опубликовал сайт президента.

На фото видно, как при осмотре Зеленским этих стендов охрана держит их руками.

Зеленского сопровождал кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по округу № 197, мэр Золотоноши Виталий Войцеховский - выборы состоятся на следующей неделе, 31 октября.

  Президент приехал в Черкасскую область, где на следующей неделе должны состояться довыборы в Верховную Раду.
Президент приехал в Черкасскую область, где на следующей неделе должны состояться довыборы в Верховную Раду.

"Вижу заголовки о том, что у президента Зеленского падает рейтинг. Сразу скажу - не верю. Контрабандистов победил. Правда решением СНБО. Бандитов победил. Правда сто человек из списка уже признаны бандитами. Сейчас олигархов победит и вообще непонятно, что делать еще два года в должности.

А рейтинг это такое. Субъективное. Главное, чтобы во время диджитализации и тотального отказа от бумаги макетики большого строительства, которые вчерашние аниматоры распечатали специально для того, чтобы президент один раз для видеоролика хорошо прошел мимо, не падали", - написал в Facebook журналист Михаил Ткач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Большая стройка" Зеленского: украинцы переплатят 1,7 млрд грн за аэродром

Пользователи соцсети комментируют фотографию:

"Научены венком яныка. Надо чтобы не улетели на голову"

"Держать плакатик это чей должностной долг?"

"Знают, что стенд может наброситься, как венок на януковича"

"Удивляюсь, как у таких молодых людей этот брежневизм засел"

В мае 2010 года на бывшего президента Виктора Януковича падал венок из еловых ветвей.

Участие кандидата в мероприятиях рабочей поездки президента, а также совместно с председателем ОГА противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов. Это имеет признаки административного ресурса, сообщала "Опора".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленского защищали от ветра - в сети его сравнили с Януковичем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 16317
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 6867
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5616
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 3924
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 3402
Политика
В рейтинге партий смена лидера, на первое место вышла "Европейская Солидарность" - КМИС
В рейтинге партий смена лидера, на первое место вышла "Европейская Солидарность" - КМИС Просмотров: 270
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
 Просмотров: 648
Германия заявила о "газовом" посредничество между Киевом и Москвой
Германия заявила о "газовом" посредничество между Киевом и Москвой Просмотров: 342
Зеленский и Кличко встретились на Банковой - впервые за год
Зеленский и Кличко встретились на Банковой - впервые за год Просмотров: 612
Заочный арест позволяет начать экстрадицию Азарова - Офис генпрокурора
Заочный арест позволяет начать экстрадицию Азарова - Офис генпрокурора Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
5
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 8673
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть