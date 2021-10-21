Зеленского защищали от ветра - в сети его сравнили с Януковичем

Во время рабочей поездки в Черкасскую область перед президентом Владимиром Зеленским на улице выставили стенды с "Большим строительством".

Фото опубликовал сайт президента.

На фото видно, как при осмотре Зеленским этих стендов охрана держит их руками.

Зеленского сопровождал кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по округу № 197, мэр Золотоноши Виталий Войцеховский - выборы состоятся на следующей неделе, 31 октября.

Президент приехал в Черкасскую область, где на следующей неделе должны состояться довыборы в Верховную Раду.

"Вижу заголовки о том, что у президента Зеленского падает рейтинг. Сразу скажу - не верю. Контрабандистов победил. Правда решением СНБО. Бандитов победил. Правда сто человек из списка уже признаны бандитами. Сейчас олигархов победит и вообще непонятно, что делать еще два года в должности.

А рейтинг это такое. Субъективное. Главное, чтобы во время диджитализации и тотального отказа от бумаги макетики большого строительства, которые вчерашние аниматоры распечатали специально для того, чтобы президент один раз для видеоролика хорошо прошел мимо, не падали", - написал в Facebook журналист Михаил Ткач.

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Пользователи соцсети комментируют фотографию:

"Научены венком яныка. Надо чтобы не улетели на голову"

"Держать плакатик это чей должностной долг?"

"Знают, что стенд может наброситься, как венок на януковича"

"Удивляюсь, как у таких молодых людей этот брежневизм засел"

В мае 2010 года на бывшего президента Виктора Януковича падал венок из еловых ветвей.

Участие кандидата в мероприятиях рабочей поездки президента, а также совместно с председателем ОГА противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов. Это имеет признаки административного ресурса, сообщала "Опора".