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среда, 20 октября 2021 17:52

Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе

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Зеленский водил по Черкащине кандидата от &quot;слуг&quot; - &quot;Опора&quot; говорит о админресурсе
Визит президента в область пришелся в период избирательного процесса.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область водил с собой кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе № 197 Виталия Войцеховского, что является применением админресурса.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора"

Около 11:30 кортеж президента прибыл в Шевченковский центра в Каневе. На площади Зеленского встречал Войцеховский.

Затем президент отправился в Золотоношу, где смотрел на реконструированный бассейн в гимназии.

Во время этого мероприятия Зеленского сопровождали председатель Черкасской ОГА Александр Скичко и кандидат Войцеховский.

На странице Офиса президента транслировалась заявление Зеленского касательно его визита в Черкасскую область и осмотра объектов "Большого строительства". Возле президента также стоял кандидат-"слуга".

Во время пресс-брифинга журналистка "Суспільне" спросила у президента, связан ли его визит с выборами в 197 округе.

На что Зеленский ответил: "Мой визит связан с тем, что я иногда приезжаю в те или иные регионы, когда готов проект. Например, Шевченковский HUB мы ждали в мае, так хотели его построить. Я планировал приехать в мае. Все хотелось сделать раньше, в частности, из-за ковида были перенесены события".

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"Опора" обратилась в исполнительный комитет Золотоношского городского совета с запросом, взял ли кандидат Войцеховский, который является мэром, официальный отпуск на период предвыборной кампании. Там заявили, что Войцеховскому отпуск предоставлялся. Наблюдатели попросили уточнить конкретные даты отпуска.

"Визит президента в область пришелся в период избирательного процесса и во время - 20 октября, когда партия "Слуга народа" является участником избирательного процесса, поскольку имеет своего выдвиженца на выборах в 197 избирательном округе", - говорит наблюдатель Захар Колисниченко.

Участие кандидата в мероприятиях рабочей поездки президента, а также совместно с председателем ОГА противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов. Сигнализирует о поддержке этого кандидата со стороны центральной власти и, вероятно, может побудить избирателей отдать свой голос за него, говорят в "Опора".

Канев и Золотоноша входят в пределы 197 избирательного округа, где 31 октября состоятся промежуточные выборы народного депутата.

Тем временем председатель Херсонской ОГА Сергей Козыр, который баллотируется в нардепы от "Слуга народа" в округе 184, использует билборды с "Большим строительством" для своей агитации.

В прошлом году перед местными выборами президент Владимир Зеленский регулярно катался областями, глядя на дороги, школы и садики. Для партии "Слуга народа" также задействовали админресурс, сообщали наблюдатели.

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