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воскресенье, 17 мая 2020 08:05

На Януковича "напал" венок
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17 мая 2010 года во время чествования памяти неизвестному солдату в Киеве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем произошел курьезный инцидент. На глазах журналистов и тогдашнего главы России Дмитрия Медведева украинского главу привалило венком из еловых веток.

Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом. Когда Янукович подошел к своему венку - тот вдруг оторвался и полетел на "гаранта". Чиновник несколько секунд самостоятельно пытался побороть венок, пока ему не помогли охранники. Они вернули злоумышленника на стойку.

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Впоследствии работники прессслужбы Януковича пытались заставить журналистов удалить видео с этим инцидентом, однако им это не удалось. Кадры быстро распространились сетью, остроумные украинцы создали кучу мемов, а чиновник стал посмешищем.

Украинские шутники придумали мемы о Януковиче
Фото: tabloid.pravda.com.ua
Украинские шутники придумали мемы о Януковиче
Украинские шутники придумали мемы о Януковиче
Украинские шутники придумали мемы о Януковиче
Украинские шутники придумали мемы о Януковиче

За 10 дней венок, что "напал" на президента, продали на интернет-аукционе за 42 тыс. грн со стартовой ценой в 8 тыс. Его приобрел господин под ником NikolayPavl, пожелавший остаться неизвестным.

Деньги, полученные от продажи, пошли на защиту политзаключенных Алексея Макарова и Виталия Краснощек, которые были арестованы на марше памяти Максима Чайки в Одессе.

В период сентября – октября 2010 года обвиняемый совершил действия, направленные на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. В частности, он без соответствующего решения Верховной Рады вернул Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, которая существенно ограничила полномочия правительства и парламента в пользу президента. Решение суда дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.

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Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

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