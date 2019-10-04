Лукашенко оконфузился во время выступления в Украине

Зеленский и Лукашенко встречались в Житомире. Фото: president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину Россией.

Оговорка имела место во время его выступления на Форуме регионов в Житомире.

"Когда-то у нас, по-моему, в 2012 году, у нас был больше 8 миллиардов товарооборот. Он упал потом до 4. Я думал, как обратно вернуться к этому? Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России и непосредственные контакты руководителей регионов помогли нам дойти уже до больше 6 миллиардов", - сказал Лукашенко.

Зеленский его перебил: "Украины, Александр Григорьевич".

"Я испугался. Думал, неужели я "Владимир Владимирович [Путин]" сказал?" - отшутился белорусский президент.

Пожалуй, лучшее шоу этой осени pic.twitter.com/5OlzFLZ6wv — Чай з варэннем (@belteanews) October 4, 2019

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4 октября Владимир Зеленский и Александр Лукашенко участвуют во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проводится в Житомире. По результатам встречи страны подписали контракты более чем на $0,5 млрд. Также президенты обсудили возможность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.