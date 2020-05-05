Относительно Януковича начнут процедуру экстрадиции

Януковича заочно взяли под стражу. Фото: pixabay.com

Суд заочно взял под стражу Виктора Януковича – это позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

По сообщению Офиса президента, Печерский районный суд столицы избрал четвертому президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

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В период сентября – октября 2010 года обвиняемый совершил действия, направленные на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

В частности, он без соответствующего решения Верховной Рады вернул Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, которая существенно ограничила полномочия правительства и парламента в пользу президента.

Решение суда дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Налоговую службу Украины возглавил чиновник времен Януковича Алексей Любченко.