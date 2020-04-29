Налоговую службу возглавил чиновник времен Януковича

Кабинет министров назначил на должность председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Назначение состоялось без конкурса. Решение было принято на заседании правительства 29 апреля.
Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области. В 2003-2005 годах возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.
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В 2009-2011-х Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015-м претендовал на пост председателя Государственной фискальной службы.
24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
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