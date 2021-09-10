В понедельник попытаются сорвать судебную реформу - Шабунин

Активист заявил о коррумпированных судебных кланах. Фото: pixabay

В понедельник, 13 сентября, Совет судей попытается сорвать судебную реформу. Об этом сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook

"Судебная реформа началась, но уже в понедельник Совет судей попытается ее сорвать. Международники подали крутых экспертов в состав Совета по этике, который должен очистить гадюшник Высшего совета правосудия.

Представленные эксперты - элита судебной/юридической системы США и ЕС, например председатель/судья Верховного судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении.

Но коррумпированные судебные кланы не способны осознать серьезность ситуации. Они собираются заблокировать всю реформу", - заявил общественный деятель.

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Шабунин сообщил, что в понедельник Совет судей может не делегировать ни одного своего представителя в Совет по этике, а значит последний не сможет начать работу.

"Поведение Совета судей в понедельник четко покажет, согласился ли Офис президента со срывом главной реформы, которой Зеленский так гордился во время поездки в США", - пишет председатель ГПК.

Заседание Совета судей начнется в 9.30.

В августе президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.