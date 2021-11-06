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суббота, 06 ноября 2021 14:39

В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео

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В перерыве Шустера люди окружили Порошенко для фото и не отпускали на интервью - видео
Во время перерыва на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" зрители не отпускали Петра Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Во время перерыва на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" зрители не отпускали пятого президента Петра Порошенко для интервью, потому что хотели сфотографироваться.

Это видно на видео трансляции, которую вели в соцсетях.

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"Сейчас буду общаться с пятым президентом Петром Порошенко. Но видите, его окружили сейчас люди для фотографий. А сейчас мы попытаемся его вырвать из объятий и пообщаться", – говорит журналист Василий Пехньо.

В конце концов, ему удалось пообщаться с Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты на следующих президентских выборах.

Это будет зависеть не от него, а от людей. И когда люди обратятся, он примет решение.

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