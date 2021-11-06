Порошенко не решил, пойдет ли в президенты в следующий раз

Порошенко: "Президент – это кризис карьерного роста". Фото: 5 канал

Пятый президент Украины Петр Порошенко не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты на следующих президентских выборах.

"Это будет зависеть не от меня, а от людей. И тогда, когда люди обратятся, я приму решение. Сейчас я такое решение не принял", сказал Порошенко в эфире шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

"Когда вы смотрите социологические опросы, то не смотрите на рейтинги. Конечно, очень приятно, когда расстояние между мной и Зеленским сократилось чрезвычайно с 75/25 до менее 10%. И это радует амбиции и прочее, но главная цель не в этом. Главная цель, что народ уже сбросил розовые очки и ту надежду, которую они питали в 2019 году, связанную с Зеленским полностью сменилась разочарованием", сказал Порошенко.

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"Президент - это кризис карьерного роста, ты уже всем был. И моя мотивация - не должности, моя мотивация - сохранить и развить те огромные реформы, то движение, ту скорость, которую набрала Украина в движении к НАТО и Евросоюзу", – позже добавил он в кулуарах программы.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. На прошедших выборах проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре. В октябре 2021 года Зеленский впервые после президентских выборов 2019 возглавил антирейтинг украинских политиков. Президентский рейтинг показал, что разрыв между Зеленским и Порошенко в первом туре составляет около 10%. Следующие выборы президента в Украине пройдут 31 марта 2024 года.