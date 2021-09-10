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пятница, 10 сентября 2021 16:15

В партии Зеленского не видят коррупции в том, что мать нардепа накупила недвижимости почти на 15 млн грн

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В партии Зеленского не видят коррупции в том, что мать нардепа накупила недвижимости почти на 15 млн грн
Андрей Клочко попал в Верховную Раду по списку "Слуги народа", шел 83-им.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко не причастен к приобретению матерью недвижимости на 14,5 млн грн. Об этом заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук на брифинге.

"Мы проанализировали факты, приведенные в журналистском расследовании. Не видим никаких оснований считать, что коллега был причастен к этим приобретениям. И тем более, что в его действиях есть признаки нарушения закона или коррупции.

В Украине есть антикоррупционные органы - НАПК, САП и НАБУ. От них никаких сигналов относительно Андрея Клочко не поступало. Если они будут, будем обсуждать это отдельно", - цитирует пресс-секретаря "Укрінформ".

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Родственники депутата - обеспеченные люди, владеющие бизнесом, работают на руководящих должностях в филиалах международных компаний. У них были сбережения. Они продавали недвижимость, чтобы приобрести ту, о которой идет речь в журналистском расследовании, по словам пресс-секретаря.

70-летняя мать "слуги народа" на протяжении двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто, сообщали Bihus.info.

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.

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Дата
10
сентября

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