В партии Зеленского написали хвалебную оду диктатору Лукашенко

Лукашенко с Путиным проводят совместные военные учения. Фото: Reuters

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев похвалил диктаторский режим Лукашенко в Беларуси. Об этом написал в Facebook.

Причиной стало заявление пятого президента Петра Порошенко, что действующий глава государства Владимир Зеленский "движется по проторенной дороге Лукашенко".

Гетманцев отметил, что Лукашенко 27 лет у власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси пытали пенсионерку за комментарий

"Лукашенко при власти уже 27 лет. В отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию. Разных лет. Однако принёсших Беларуси благосостояние почти вдвое выше, чем вследствие неслыханных реформ пятого президента", - написал представитель монобольшинства.

Также Гетманцев заявил, что пенсионеры в Беларуси "могут даже на минимальную пенсию вполне сносно прожить".

"Убеждён, что в нашей стране не словами, а трудом мы обеспечим, пенсионерам, учителям и медикам надлежащие стандарты жизни", - написал "слуга народа".

В прошлом году Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто протестует против скандального языкового законопроекта "слуги" Максима Бужанского.

В мае депутата Евгения Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа". Когда в Беларуси задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, он восхвалял самопровозглашенного президента страны, диктатора Лукашенко.