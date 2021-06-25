"В отставку не собираюсь" - что сказал Разумков на пресс-конференции

Сегодня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал пресс-конференцию. Она проходила во дворе парламента. Спикер выступал с трибуны.

"Я продолжаю работать, считаю себя членом команды (президента). Главное в команде - те принципы, с которыми мы сюда пришли, и те обещания, которые мы давали. Мне кажется, что свои я не предал", - сказал Разумков.

Пресс-конференция длилась более часа.

Gazeta.ua предлагает самое интересное из сказанного.

Об отставке

"Я Подоляка не читаю. А касательно отставки, то я не собираюсь в отставку. Моя работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно. Я ее буду делать до тех пор, пока позволит украинский народ"

О "вагнеровцах"

"Что я услышал в интервью президента, он сказал, что общался с Лукашенко. Надо спросить, когда происходило это общение - до того, как они были задержаны, или после. Из интервью это не совсем понятно"

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О Фирташе

"Если человек финансирует армию, обеспечивает ее титановыми сплавами для вооружения, то мы уже должны обратиться к нашим иностранным партнерам, чтобы его экстрадировать сюда ну и продолжать в рамках действующего законодательства.

Думаю, Служба безопасности именно этим после введения санкций должна будет заняться"

О санкциях СНБО целом

"Мы должны людей, которые нарушили украинское законодательство, привлекать по украинскому законодательству. Тех, кого можем. Они сегодня находятся здесь. У нас есть, если мы говорим о государственных служащих, множество статей, которые мы можем применить. Если мы говорим о народных депутатах, то это государственная измена, финансирование терроризма"

Об Авакове

"Насколько я помню от него таких предложений или обращений (об отставке. - Gazeta.ua) не поступало, как и от премьер-министра.

Министерства внутренних дел достаточно эффективно выполняет свои функции. Я понимаю, что сейчас можем найти много кейсов, которые негативно восприниматься в журналистской среде, и в целом в обществе.

Но если посмотрим на работу полиции, Национальной гвардии, на обеспечение порядка и во время периода пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому деятельность Арсена Борисовича я оцениваю достаточно положительно"

Референдум

"Я не вижу таких вопросов, которые сегодня надо было бы выносить на референдум.

Он стоит очень дорого, примерно два миллиарда гривен. Сегодня есть куда направить эти средства"

Об участии в политических проектах

"Я сегодня не занимаюсь строительством никаких политических проектов. На это не хватает ни времени, ни желания. Работаю исключительно в своем кабинете, на своем посту"

Ранее Дмитрий Разумков ответил на слова советника руководителя Офиса президента, политтехнолога Михаила Подоляка о "спикер вышел в фальстарт". "Команда появилась еще 2018 году... Это они прежде всего имеют право рассуждать о командности либо не командности, а не те, кто появился сегодня", - сказал спикер.