"Не тем рассуждать о команде, кто пришел сегодня" - Разумков ответил советнику Ермака

Разумков шел 1-ым в списке партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду. Фото: Наталья Шаромова, censor.net

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на слова советника руководителя Офиса президента, политтехнолога Михаила Подоляка про "спикер вышел в фальстарт".

На реплику журналиста Цензор.нет: "Люди из ОП off the record, а Подоляк и публично – утверждают, что вы ведете политическую игру". Вот февральская цитата Подоляка: "Мне кажется, что спикер немного вышел в фальстарте и начинает демонстрировать самостоятельность. Для команды это плохо, вредно, для Украины тоже".

А вот цитата из разговора с источником: "Разумкову, с одной стороны, нельзя публично рвать с этой командой, он с ней пришел в политику, избиратель его не поймет. А с другой стороны, как человек умный он понимает, что разрыв неизбежен, и в мыслях выстраивает собственную политическую силу". Спикер ответил:

"Что касается коллег из Офиса, которые говорят про фальстарт – это их видение. Им виднее. Они тоже проходили какие-то успешные, часто неуспешные кампании. Можем посмотреть по послужному списку".

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"В моем понимании команда появилась еще в 2018 году, на улице Новоселицкой (место, где находился предвыборный штаб кандидата в президенты Зеленского. - Gazeta.ua).

Команда – это в первую очередь принципы, вокруг которых объединились определенные люди. Часть из них в обойме и сегодня. Кто-то в парламенте, кто-то – в Кабинете министров, в Офисе президента. Кто-то уже не в активной политике. Но, тем не менее, этот пул людей шел именно за принципами, которые у каждого были внутри. Это они, в первую очередь, имеют право рассуждать о командности или не командности, а не те, кто появился сегодня", - заявил Разумков.

Спикер заявил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским снятие с должности.

"Нет, мы не обсуждали эти вопросы. Я думаю, что если бы у коллег были эти претензии, они бы их озвучили. И если есть претензии к моей работе – Рада всегда может принять соответствующее решение", - сказал Разумков.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак постепенно выстраивает монополию на влияние на президента, оттесняя от Зеленского любого другого, сообщали журналисты.