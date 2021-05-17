В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра

Если Рада назначит министрами названные фамилии, это будет имитация борьбы с коррупцией, считает Бала. Фото: facebook.com/vitalii.bala

Банковая начинает забирать часть влияния у олигархов, поэтому в отставку отправляют трех министров. Но должностей должен лишиться весь Кабмин вместе с премьером Денисом Шмыгалем. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказывает политолог Виталий Бала.

"Команда Зеленского выводит из определенных отраслей влияния финансово-промышленные группы, которые олицетворяются олигархами. Не знаю, в курсе ли Зеленский, имеет ли он какой-то личный интерес в этом. Его команда снимает из должностей людей, которые так или иначе были ассоциированы с группами. Некоторые еще остались, но процесс начался. Идет смена людей, которые имеют влияние. Банковая начинает забирать часть влияния у олигархов", - говорит политолог.

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Причины увольнения трех министров различаются, говорит эксперт.

"Почему увольняют министров экономики и инфраструктуры - это вопрос достаточно условный. Петрашко и Криклий написали заявления об отставке. А должны были бы отчитаться в Верховной Раде, чтобы все услышали причину увольнения. Когда пишут заявление об отставке, то речь о совсем другом. Здесь речь идет об определенных интересыах заинтересованных лиц.

С министром здравоохранения все понятно. По борьбе с коронавирусом - все провалили, начиная с масок и заканчивая вакцинацией. Свалят все на одного человека. Хотя и он должен нести ответственность. По большому счету, если говорить о борьбе с коронавирусом, то весь Кабмин должен уйти в отставку.

Называют фамилии Юрченко на место Петрашко, главы Укравтодора Кубракова на место Криклия. На место Степанова - главного санитарного врача Ляшко. Они лучше не будут. Здесь речь идет об интересах. В Министерстве инфраструктуры крутятся огромные деньги. Как и в Министерстве здравоохранения , которому выделяют много на борьбу с коронавирусом. Министерству экономики и торговли присоединили агропромышленный комплекс. Это непростые министерства, там всегда было очень много разных интересов. Было решение президента о борьбе с олигархами, теперь имеем первые действия.

Это еще можно связать с визитом госсекретаря США Блинкена. Это такой сигнал, что мы якобы с чем-то боремся. Но если названные фамилии будут назначены, это будет имитация борьбы с коррупцией и влияниями", - говорит Бала.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке. Представление в Верховную Раду об отставке министра здравоохранения Максима Степанова внес премьер-министр Денис Шмыгаль.