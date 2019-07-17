В Опоблоке отреагировали на гибель однопартийца

На Николаевщине нашли мертвым кандидата в нардепы Василия Мосякина. Фото: Факти ICTV

Политическая партия "Оппозиционный блок" обещает выяснить правду об обстоятельствах гибели кандидата в нардепы Василия Мосякина. Накануне его нашли убитым в городе Первомайске Николаевской области.

"... мы создаем собственную внутреннюю группу для выяснения обстоятельств гибели. И сделаем все необходимое, чтобы правда была установлена, а справедливость воцарилась", - говорится в сообщении политсилы.

Знакомый Мосякин - председатель городской общественной организации по защите прав потребителей Александр Сухов - не верит в самоубийство кандидата.

"Вася нисколько не был похож на человека, который решил свести счеты с жизнью. Он не был расстроен или огорчен. Я такие вещи сразу бы почувствовал, как бывший военный политработник", - сказал Сухов в комментарии Укринформа.

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Он крайне скептически относся к выбору ружья как оружия для самоубийства.

"С ружья, как правило, не стреляются, да еще и в грудь. Это же надо курок нажимать ногой. Поэтому я не верю в самоубийство Мосякина. С версией о суициде полицейские явно поспешили и "дали в штангу", - убежден Сухов.

16 июля около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. Полиция предполагает самоубийство.