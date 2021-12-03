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пятница, 03 декабря 2021 10:58

В ОП объяснили, почему "Вовину тысячу" не дают на руки

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В ОП объяснили, почему &quot;Вовину тысячу&quot; не дают на руки
Деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія". Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Вакцинированным украинцам не будут выплачивать 1 тыс. грн наличными, поскольку это может привести к росту инфляции.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

"Оппозиция говорит - дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт", - пояснил Устенко в программе "Украина на самом деле".

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Добавил, что сферы, на которые можно потратить полученную Covid-тысячу, ограничены. А давая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что их потратят.

"Одна из целей программы – поддержка тех, кто больше всего страдает. А наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг. Вот некоторые направления сектора услуг и получат эту поддержку. Другие сектора экономики страдают тоже, но страдают меньше по сравнению с этими. Поэтому приняли вот такое решение", - отметил Устенко.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.

Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія".

Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги.

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Дата
03
декабря

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