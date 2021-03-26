В ОП объяснили, как раскрашенные двери оказались на канале Коломойского

"Это жертва протестов", - рассказывала телеведущая Наталья Мосейчук вечером в четверг.

Офис президента только на один вечер дал телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского двери, поврежденные протестующими 20 марта на ул. Банковой.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала на запрос и за счет "1+1", сообщает "Українська правда".

Мендель сказала, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ними, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, полиция уже провела.

Пресс-секретарь президента добавила, что в понедельник, 29 марта, двери отправят на реставрацию.

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25 марта в вечернем эфире программы "Право на власть" появились раскрашенные двери из Офиса президента. Телеведущая Наталья Мосейчук заявила, что ей "стоило больших усилий привлечь сюда этот атрибут". В сети телеведущую сравнили с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. 20 марта общественность пришла под ОП на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали фаеры, выбили стекло, запускали фейерверки.