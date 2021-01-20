В Офисе президента врут - ЦПК

Деятельность НАБУ хотят переключить с расследования топ-коррупции на мелкую, говорят активисты.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров солгал об отсутствии законопроекта в его защиту от Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

По информации общественной организации, в Офисе президента дали указание готовить законопроект, который позволит защитить Татарова и легитимизировать схемы по передаче его дела от Национального антикоррупционного бюро в СБУ.

"Однако Татаров открещивается от этого законопроекта и называет его фейком", - отметили активисты и опубликовали текст законопроекта и его анализ.

"Полученные нами документы свидетельствуют, что к процессу разработки законопроекта в защиту Татарова от НАБУ была вовлечена генпрокурор. Ирина Венедиктова дала своим заместителям официальное поручение внести предложения к нему. Они, а также целый ряд структурных подразделений, это сделали. Все это зафиксировано официальными документами Офиса генерального прокурора", - сообщили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка

Новации в законопроекте прямо противоречат взятым Украиной обязательствам. Исключительная подследственность НАБУ по топ-делам, право на международное сотрудничество и гарантии невмешательства в работу были условиями сотрудничества с МВФ, Европейским Союзом и поддерживались США, отмечают в ЦПК.

По словам активистов, самое вредное изменение касается подследственности НАБУ, перечень дел, которыми должно заниматься бюро. Исключительную юрисдикцию НАБУ размывают, добавляя мелкую коррупцию.

Сегодня подследственность НАБУ - это коррупционные преступления: злоупотребление властью, принятие неправомерной выгоды, хищения, отмывание и другие - при условии, что эти преступления совершены или топ-чиновником, или размер предмета преступления или вреда от него превышает 1 млн 135 тыс. грн.

Но в ОП предлагают убрать условия подследственности касательно топ-фигурантов и суммы преступления. На практике это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией, то есть взятками, например, патрульных полицейских или чиновников в сельсоветах.

Такое размытие функционала противоречит целям, для которых НАБУ создавалось. При таких обстоятельствах, бюро со штатной численностью в сотни раз меньше других органов придется тратить время на мелкие преступления.

Максимальная численность НАБУ - 700 человек, из которых детективов лишь 246, тогда как в ГБР это 1,6 тыс. человек, в полиции, которая занимается бытовой коррупцией, 140 тыс. человек. Учитывая статистику, нагрузка на детективов НАБУ и прокуроров САП увеличится более чем в 10 раз, а времени на расследование топ-коррупции просто не останется, заявляют в ЦПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот

Также генпрокурору хотят предоставить право забрать в НАБУ любое дело.

Любые дела НАБУ, такие как злоупотребление в Приватбанке или "Роттердам+", можно будет забрать в НАБУ одним решением генпрокурора, отмечают активисты.

Еще одно предлагаемое изменение - изменение подсудности Антикоррупционного суда. Подсудность ВАКС определена четким перечнем статей и шире, чем дела НАБУ. В тоже время в законопроекте предлагается просто переписать, что ВАКС занимается только теми делами, что и НАБУ.

Это позволит, забирая дела в НАБУ, забирать их одновременно и в ВАКС. Ведь по тому же делу Татарова, отобрав его у НАБУ и САП, дело все равно осталась подсудное ВАКС, и это явно не устраивает Татарова и других фигурантов, чьи дела желают передавать в таком ручном режиме решением генпрокурора, заявляют активисты.

Перефразирование подсудности ВАКС одновременно повышает риски признания его неконституционным. Ведь предлагаемая формулировка предоставляет суду признаки специального - исключительно зависимого от дел НАБУ. Тогда как ВАКС специализированный на определенной категории дел.

28 декабря суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.