В Офисе президента врут - ЦПК

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 477
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1503
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 594
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 432
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 720
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1530
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 999
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 846
Фото
Все фото
10
4
7
5
7
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Видео
Все видео
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1503
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3789
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2124
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6786
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 января 2021
Просмотров: 315
Записка в кишені
Наталка, з якою познайомились у студентському гуртожитку, любила передаровувати речі. Так парфуми від матері з'явилися на полиці в одногрупниці ...
среда, 20 января 2021 11:58

В Офисе президента врут - ЦПК

1 Комментировать
В Офисе президента врут - ЦПК
Деятельность НАБУ хотят переключить с расследования топ-коррупции на мелкую, говорят активисты.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров солгал об отсутствии законопроекта в его защиту от Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

По информации общественной организации, в Офисе президента дали указание готовить законопроект, который позволит защитить Татарова и легитимизировать схемы по передаче его дела от Национального антикоррупционного бюро в СБУ.

"Однако Татаров открещивается от этого законопроекта и называет его фейком", - отметили активисты и опубликовали текст законопроекта и его анализ.

"Полученные нами документы свидетельствуют, что к процессу разработки законопроекта в защиту Татарова от НАБУ была вовлечена генпрокурор. Ирина Венедиктова дала своим заместителям официальное поручение внести предложения к нему. Они, а также целый ряд структурных подразделений, это сделали. Все это зафиксировано официальными документами Офиса генерального прокурора", - сообщили в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка

Новации в законопроекте прямо противоречат взятым Украиной обязательствам. Исключительная подследственность НАБУ по топ-делам, право на международное сотрудничество и гарантии невмешательства в работу были условиями сотрудничества с МВФ, Европейским Союзом и поддерживались США, отмечают в ЦПК.

По словам активистов, самое вредное изменение касается подследственности НАБУ, перечень дел, которыми должно заниматься бюро. Исключительную юрисдикцию НАБУ размывают, добавляя мелкую коррупцию.

Сегодня подследственность НАБУ - это коррупционные преступления: злоупотребление властью, принятие неправомерной выгоды, хищения, отмывание и другие - при условии, что эти преступления совершены или топ-чиновником, или размер предмета преступления или вреда от него превышает 1 млн 135 тыс. грн.

Но в ОП предлагают убрать условия подследственности касательно топ-фигурантов и суммы преступления. На практике это означает, что НАБУ придется заниматься бытовой коррупцией, то есть взятками, например, патрульных полицейских или чиновников в сельсоветах.

Такое размытие функционала противоречит целям, для которых НАБУ создавалось. При таких обстоятельствах, бюро со штатной численностью в сотни раз меньше других органов придется тратить время на мелкие преступления.

Максимальная численность НАБУ - 700 человек, из которых детективов лишь 246, тогда как в ГБР это 1,6 тыс. человек, в полиции, которая занимается бытовой коррупцией, 140 тыс. человек. Учитывая статистику, нагрузка на детективов НАБУ и прокуроров САП увеличится более чем в 10 раз, а времени на расследование топ-коррупции просто не останется, заявляют в ЦПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот

Также генпрокурору хотят предоставить право забрать в НАБУ любое дело.

Любые дела НАБУ, такие как злоупотребление в Приватбанке или "Роттердам+", можно будет забрать в НАБУ одним решением генпрокурора, отмечают активисты.

Еще одно предлагаемое изменение - изменение подсудности Антикоррупционного суда. Подсудность ВАКС определена четким перечнем статей и шире, чем дела НАБУ. В тоже время в законопроекте предлагается просто переписать, что ВАКС занимается только теми делами, что и НАБУ.

Это позволит, забирая дела в НАБУ, забирать их одновременно и в ВАКС. Ведь по тому же делу Татарова, отобрав его у НАБУ и САП, дело все равно осталась подсудное ВАКС, и это явно не устраивает Татарова и других фигурантов, чьи дела желают передавать в таком ручном режиме решением генпрокурора, заявляют активисты.

Перефразирование подсудности ВАКС одновременно повышает риски признания его неконституционным. Ведь предлагаемая формулировка предоставляет суду признаки специального - исключительно зависимого от дел НАБУ. Тогда как ВАКС специализированный на определенной категории дел.

28 декабря суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Офисе президента врут - ЦПК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 10233
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 10206
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 8289
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 8109
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 7515
Политика
Шмыгаль: все, кто получают субсидии, не почувствуют подорожания коммуналки
Шмыгаль: все, кто получают субсидии, не почувствуют подорожания коммуналки Просмотров: 81
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
10
 Просмотров: 558
Мыкытась рассказал о связях Татарова в МВД и личные мотивы
Мыкытась рассказал о связях Татарова в МВД и личные мотивы Просмотров: 216
"То, что он не на своем месте, - большая беда" - Андрухович о Зеленском
"То, что он не на своем месте, - большая беда" - Андрухович о Зеленском 3 Просмотров: 585
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович 2 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
"То, что он не на своем месте, - большая беда" - Андрухович о Зеленском
Голосов: 18861
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть