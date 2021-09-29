В Офисе президента прокомментировали зарабатывание соратником Зеленскгого на форумах "Украина 30"

Президент Зеленский и заместитель руководителя ОП Тимошенко (справа). Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование журналистов о проведении форумов президента Владимира Зеленского "Украина 30" компанией жены заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщила "Радіо Свобода".

"От Офиса президента должен быть модератор, который был бы не просто глубоко в темах, а организовал бы эффективное сотрудничество десятков различных институтов. В том числе и государственных.

Кирилл Тимошенко четко и профессионально отработал этот глобальный проект, который позволил обществу получить ответы на базовые вопросы - какая стратегия у Украины, какие решения нарабатывает государство, какие риски нас ожидают и как государство с ними справится", - сказал Подоляк.

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По мнению советника руководителя ОП, "было бы странным организовывать такие форумы без представителей ведущих компаний, работающих в Украине и определяющих экономическое настоящее нашей страны. И без ведущих экспертов, которые также могут быть связаны с тем или иным игроком корпоративного сектора".

В то же время Подоляк не стал комментировать статью конкретнее, заявив, что она сопровождалась "расстановкой личных акцентов журналистами и слишком агрессивной "отработкой" этой темы в партийных медиа оппонентов власти".

На этой неделе издание "Бабель" сообщило, что форумы президента проводила фирма Goodmedia, которая официально принадлежит жене Тимошенко. Форумы оплатили олигархи, а фирма получила миллионы гривен. Также Goodmedia заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.