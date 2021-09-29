В Офисе президента прокомментировали зарабатывание соратником Зеленскгого на форумах "Украина 30"

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1053
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 396
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1881
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 1098
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 846
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1287
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 702
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2232
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
7
8
15
4
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Видео
Все видео
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 450
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1692
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3483
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 405
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 10:07

В Офисе президента прокомментировали зарабатывание соратником Зеленскгого на форумах "Украина 30"

  Комментировать
В Офисе президента прокомментировали зарабатывание соратником Зеленскгого на форумах &quot;Украина 30&quot;
Президент Зеленский и заместитель руководителя ОП Тимошенко (справа). Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование журналистов о проведении форумов президента Владимира Зеленского "Украина 30" компанией жены заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

Об этом сообщила "Радіо Свобода".

"От Офиса президента должен быть модератор, который был бы не просто глубоко в темах, а организовал бы эффективное сотрудничество десятков различных институтов. В том числе и государственных.

Кирилл Тимошенко четко и профессионально отработал этот глобальный проект, который позволил обществу получить ответы на базовые вопросы - какая стратегия у Украины, какие решения нарабатывает государство, какие риски нас ожидают и как государство с ними справится", - сказал Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пиар-фильм Офиса президента сравнили с темниками Кучмы

По мнению советника руководителя ОП, "было бы странным организовывать такие форумы без представителей ведущих компаний, работающих в Украине и определяющих экономическое настоящее нашей страны. И без ведущих экспертов, которые также могут быть связаны с тем или иным игроком корпоративного сектора".

В то же время Подоляк не стал комментировать статью конкретнее, заявив, что она сопровождалась "расстановкой личных акцентов журналистами и слишком агрессивной "отработкой" этой темы в партийных медиа оппонентов власти".

На этой неделе издание "Бабель" сообщило, что форумы президента проводила фирма Goodmedia, которая официально принадлежит жене Тимошенко. Форумы оплатили олигархи, а фирма получила миллионы гривен.

Также Goodmedia заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" во время местных выборов 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Офисе президента прокомментировали зарабатывание соратником Зеленскгого на форумах "Украина 30"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Украина чтит жертв Бабьего Яра

Андрей Шевченко празднует юбилей - основные факты о легендарном футболисте

Закрили Києво-Печерську лавру

"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов

Самое читаемое
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 10485
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 9549
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 9189
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
Как стильно присоединить лоджию к комнате: лучшие варианты зонирования
14
 Просмотров: 4725
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
 Просмотров: 3492
Политика
Кулеба развеял "зраду" касательно разговора Зеленского с Путиным
Кулеба развеял "зраду" касательно разговора Зеленского с Путиным Просмотров: 171
Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН
Россия в Крыму угрожает международному режиму нераспространения ядерного оружия - Украина в ООН Просмотров: 162
Разумков рассказал о своей охране
Разумков рассказал о своей охране Просмотров: 432
Разумков указал на два способа, чтобы исправить несогласованности в законе об олигархах
Разумков указал на два способа, чтобы исправить несогласованности в законе об олигархах Просмотров: 153
"Я буду двигаться дальше". Разумков не уйдет из политики в случае своей отставки
"Я буду двигаться дальше". Разумков не уйдет из политики в случае своей отставки Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
"Добрий день" или "доброго дня" - как правильно здороваться
1
В кабинете Зеленского говорили о замене Разумкова
1
У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов - Уманский
Голосов: 8414
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть