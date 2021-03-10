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среда, 10 марта 2021 15:28

В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
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Фото: mil.gov.ua

В акваторию Одесского морского порта в среду зашли 4 корабля 2-ой постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Все они пришвартовались у одного из причалов Одесского морвокзала, сообщило Министерство обороны Украины.

В корабельную группу входят флагман - корабль обеспечения "S. MEHMET PASA" ВМС Турции, а также противоминные корабли турецкий "AYVALIK", "TAJO" ВМС Испании и "LUPU DINESCU" МС Румынии.

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Во время визита представители группы встретятся с командованием флота Украины и проведут совместные с Военно-Морскими Силами ВСУ тренировки в акватории Черного моря.

2-я постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

В прошлом году в июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией.

В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Их открывал президент Владимир Зеленский. В учениях приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран.

А в этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.

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