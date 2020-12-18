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пятница, 18 декабря 2020 17:05

В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет

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В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
На должность директора музея Ройтбурда выбрали в феврале 2018-го. Фото: Сергей Стеростенко

Одесский областной совет отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Об этом в пятницу сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сессия Одесского облсовета только что отменила решение об отставке. Инициировала решение фракция ЕС в Одесском облсовете. 43 депутата поддержали", - сообщил депутат.

По словам Гончаренка, с утра представители ОПЗЖ пытались блокировать работу облсовета, били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить.

Видео опубликовала "Думская". По сообщению сайта, представители пророссийской ОПЗЖ блокировали трибуну.

Внимание! На видео ненормативная лексика!

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Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с художником Александром Ройтбурдом в сентябре прошлого года. Одесская ОГА не стала разрывать контракт, он продолжал выполнять свои обязанности директора. Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным.

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18
декабря

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